2019-06-17T16:32:21+03:00
Картина дня в Перми

Три года условно. Бывший министр спорта Пермского края признан виновным в злоупотреблении полномочиями

П.Лях на оглашении приговораП.Лях на оглашении приговора

Также Павел Лях не сможет три года занимать руководящие должности

Экс-министр спорта получил три года условно за хищение бюджетных денег

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Во время оглашения приговора бывший министр спорта Пермского края Павел Лях выглядел невозмутимо, волнение выдавали только сцепленные за спиной руки. После последних слов судьи, определивших его судьбу на ближайшие годы, он лишь облегченно вздохнул. Павла Ляха обвиняли в двух случаях злоупотребления должностными полномочиями.

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Картина дня в Перми

Тема: «Пожизненный срок мужу дали незаконно». Бывшая сотрудница милиции, которая вышла замуж за киллера, собирает деньги на адвоката

В студии: Вероника РАНГУЛОВА, Ярослав БОГДАНОВСКИЙ
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