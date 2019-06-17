Три года условно. Бывший министр спорта Пермского края признан виновным в злоупотреблении полномочиями

СЕГОДНЯ 16:27 2019-06-17T16:32:21+03:00

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Экс-министр спорта получил три года условно за хищение бюджетных денег 00:00 00:00

Во время оглашения приговора бывший министр спорта Пермского края Павел Лях выглядел невозмутимо, волнение выдавали только сцепленные за спиной руки. После последних слов судьи, определивших его судьбу на ближайшие годы, он лишь облегченно вздохнул. Павла Ляха обвиняли в двух случаях злоупотребления должностными полномочиями.