По стопам Настасьи Самбурской. Молодожены отказались от букетов, чтобы подарить подарки чужим детям

СЕГОДНЯ 16:30 2019-06-17T16:34:51+03:00

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Свадьба без цветов. Жених и невеста попросили гостей дарить вместо букетов игрушки 00:00 00:00

Ирина и Андрей Сметанины - счастливые молодожены из Горнозаводска. В день своей свадьбы они решили отказаться от цветов, чтобы помочь нуждающимся детям. В день свадьбы красочно упакованные пакеты и плетеные корзинки с презентами для детишек родственники и друзья пары приносили в кафе и ставили на специальный стол для благотворительных подарков. В пакетах были игрушки, краски, альбомы, тетради, фломастеры, сладости, подгузники и даже детское питание. Восемь пакетов добра Всего удалось собрать восемь огромных пакетов. А через пару дней новобрачные набрали номер благотворительного фонда...