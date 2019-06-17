По стопам Настасьи Самбурской. Молодожены отказались от букетов, чтобы подарить подарки чужим детям
Ирина и Андрей из Прикамья попросили гостей приносить им на свадьбу все, что может пригодиться малышам
Свадьба без цветов. Жених и невеста попросили гостей дарить вместо букетов игрушки
Ирина и Андрей Сметанины - счастливые молодожены из Горнозаводска. В день своей свадьбы они решили отказаться от цветов, чтобы помочь нуждающимся детям. В день свадьбы красочно упакованные пакеты и плетеные корзинки с презентами для детишек родственники и друзья пары приносили в кафе и ставили на специальный стол для благотворительных подарков. В пакетах были игрушки, краски, альбомы, тетради, фломастеры, сладости, подгузники и даже детское питание. Восемь пакетов добра Всего удалось собрать восемь огромных пакетов. А через пару дней новобрачные набрали номер благотворительного фонда...