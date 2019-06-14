«Уехала к парню с сайта знакомств». В Бахрейне, куда россиянок продавали в сексуальное рабство, погибла 22-летняя пермячка

СЕГОДНЯ 16:19 2019-06-14T16:37:23+03:00

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В Бахрейне, куда россиянок продавали в сексуальное рабство, погибла 22-летняя пермячка. 00:00 00:00

5 июня тело 22-летней Любови М., уроженки Верещагинского района, нашли под окнами одной из гостиниц. Сейчас сотрудники правоохранительных органов выясняют, что произошло в ту ночь. Возможно, Любовь убили, или девушка совершила самоубийство.В Бахрейне у девушки была красивая жизнь: походы по ресторанам, романтические прогулки. Жила она тоже у Хасона. По крайней мере, так Любовь рассказывала о своей жизни маме и сестре. А еще девушка посылала им деньги - по 2-3 тысячи в месяц. Но Светлана не скрывала: Любовь с родственниками особо информацией не делилась. Кем она работала, в каком городе жила - даже это семье неизвестно.