2019-06-14T16:37:23+03:00
Картина дня в Перми

«Уехала к парню с сайта знакомств». В Бахрейне, куда россиянок продавали в сексуальное рабство, погибла 22-летняя пермячка

Фото погибшей девушки предоставлено сестройФото погибшей девушки предоставлено сестрой

Сейчас рассматриваются три версии трагедии

В Бахрейне, куда россиянок продавали в сексуальное рабство, погибла 22-летняя пермячка.

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5 июня тело 22-летней Любови М., уроженки Верещагинского района, нашли под окнами одной из гостиниц. Сейчас сотрудники правоохранительных органов выясняют, что произошло в ту ночь. Возможно, Любовь убили, или девушка совершила самоубийство.В Бахрейне у девушки была красивая жизнь: походы по ресторанам, романтические прогулки. Жила она тоже у Хасона. По крайней мере, так Любовь рассказывала о своей жизни маме и сестре. А еще девушка посылала им деньги - по 2-3 тысячи в месяц. Но Светлана не скрывала: Любовь с родственниками особо информацией не делилась. Кем она работала, в каком городе жила - даже это семье неизвестно.

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10 Июня 2019 16:16 - 16:16

Картина дня в Перми

Тема: «Пожизненный срок мужу дали незаконно». Бывшая сотрудница милиции, которая вышла замуж за киллера, собирает деньги на адвоката

В студии: Вероника РАНГУЛОВА, Ярослав БОГДАНОВСКИЙ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
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