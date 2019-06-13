СЕГОДНЯ 18:00 2019-06-13T18:27:14+03:00

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"Перекопали весь город". Объясняем, почему этим летом Пермь стоит в пробках 00:00 00:00

Накануне Дня города в Перми открыли для транспорта улицу Луначарского на участке между Комсомольским проспектом и улицей Газеты «Звезда». Автовладельцы облегченно вздохнули. Но счастье их будет недолгим. Уже в субботу, 15 июня, начнутся ремонтные работы на следующем участке улицы Луначарского - от улицы Газеты «Звезда» до Сибирской.

И это далеко не все перекрытия пермских улиц. Еще весной власти города заявили, что дорожный сезон в этом году будет напряженным.