2019-06-13T18:27:14+03:00
Картина дня в Перми

"Перекопали весь город". Объясняем, почему этим летом Пермь стоит в пробках

В центре Перми идут дорожные работыВ центре Перми идут дорожные работыФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Какие дороги в Перми закроют в ближайшее время Об этом рассказал в эфире Радио «Комсомольская правда» - Пермь» начальник Пермской дирекции дорожного движения Максим Кис

"Перекопали весь город". Объясняем, почему этим летом Пермь стоит в пробках

00:00
00:00

Накануне Дня города в Перми открыли для транспорта улицу Луначарского на участке между Комсомольским проспектом и улицей Газеты «Звезда». Автовладельцы облегченно вздохнули. Но счастье их будет недолгим. Уже в субботу, 15 июня, начнутся ремонтные работы на следующем участке улицы Луначарского - от улицы Газеты «Звезда» до Сибирской.

И это далеко не все перекрытия пермских улиц. Еще весной власти города заявили, что дорожный сезон в этом году будет напряженным.

Скачать передачу [mp3, 2.5 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

07:30
21:30
10 Июня 2019 16:16 - 16:16

Картина дня в Перми

Тема: «Пожизненный срок мужу дали незаконно». Бывшая сотрудница милиции, которая вышла замуж за киллера, собирает деньги на адвоката

В студии: Вероника РАНГУЛОВА, Ярослав БОГДАНОВСКИЙ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
Региональная студия (342) 20-75-966+7 (922) 38-86-966
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
В Перми улицу Крупскую перекроют 15 июня в 00.00 часов
Пермяки могут принять участие в съемках фильма «Сердце Пармы»
Tele2 запустила выгодный тариф для интернета вещей
Благодаря господдержке пермский предприниматель поставляет свою продукцию в Катар и Португалию
«Он не умел плавать». В Пермском крае утонул 9-летний мальчик
В Прикамье сотрудница турагентства обманула клиентов на 5 миллионов рублей
В Прикамье водитель иномарки сбил 3-летнюю девочку
В Перми определили подрядчика реконструкции Комсомольского проспекта
В Перми подростки отправились в больницу после катания на квадроцикле
В Прикамье велосипедист попал под колеса автобуса
«Прикрываясь одним пиджаком». Зоя Бербер опубликовала видео с фотосессии
«С любовью!». Владимир Пресняков выложил видео с концерта в Перми
Полюбоваться шоу нового фонтана пермяки смогут 4 раза в неделю
«Лежал на пороге горящего дома». В Прикамье на пожаре спасли мужчину