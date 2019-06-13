На Аллее Славы фамилию известного пермяка написали с ошибкой

СЕГОДНЯ 16:38 2019-06-13T18:12:36+03:00

"Звезда раздора". Досадную оплошность прикрыли красной тряпочкой 00:00 00:00

Традиционно в День города на Аллее Доблести и Славы на эспланаде открывают плиты с именами прославленных земляков. За 11 лет было заложено 60 звезд. 12 июня к ним добавились еще пять. Вот только четырьмя из них можно любоваться, а пятую сразу же после церемонии стыдливо прикрыли красной тряпочкой.

Как оказалось, подрядчик, изготавливавший звезды, допустил ошибку в фамилии директора Пермского моторостроительного завода имени СвердловаБориса Изгагина, назвав его ИзгаНиным. С такой ошибкой плиту и открыли.