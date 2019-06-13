2019-06-13T18:12:36+03:00
Картина дня в Перми
Елена ТРЕТЬЯКОВАЯрослав БОГДАНОВСКИЙ

На Аллее Славы фамилию известного пермяка написали с ошибкой

Памятная звездаПамятная звезда

В прямом эфире радио "КП"-Пермь" обсудили, кто допустил ошибку в фамилии директора Пермского завода Б.Изгагина на памятной звезде

"Звезда раздора". Досадную оплошность прикрыли красной тряпочкой

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Традиционно в День города на Аллее Доблести и Славы на эспланаде открывают плиты с именами прославленных земляков. За 11 лет было заложено 60 звезд. 12 июня к ним добавились еще пять. Вот только четырьмя из них можно любоваться, а пятую сразу же после церемонии стыдливо прикрыли красной тряпочкой.

Как оказалось, подрядчик, изготавливавший звезды, допустил ошибку в фамилии директора Пермского моторостроительного завода имени СвердловаБориса Изгагина, назвав его ИзгаНиным. С такой ошибкой плиту и открыли.

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В студии: Вероника РАНГУЛОВА, Ярослав БОГДАНОВСКИЙ
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