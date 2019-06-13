На Аллее Славы фамилию известного пермяка написали с ошибкой
В прямом эфире радио "КП"-Пермь" обсудили, кто допустил ошибку в фамилии директора Пермского завода Б.Изгагина на памятной звезде
"Звезда раздора". Досадную оплошность прикрыли красной тряпочкой
Традиционно в День города на Аллее Доблести и Славы на эспланаде открывают плиты с именами прославленных земляков. За 11 лет было заложено 60 звезд. 12 июня к ним добавились еще пять. Вот только четырьмя из них можно любоваться, а пятую сразу же после церемонии стыдливо прикрыли красной тряпочкой.
Как оказалось, подрядчик, изготавливавший звезды, допустил ошибку в фамилии директора Пермского моторостроительного завода имени СвердловаБориса Изгагина, назвав его ИзгаНиным. С такой ошибкой плиту и открыли.