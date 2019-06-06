Родители школьника, которого в Прикамье убили за отказ дать сигарету, рассказали о случившемся
Мама погибшего школьника рассказывает как узнала о смерти ребенка
7 июня в Полазне похоронят 17-летнего десятиклассника Ивана. Тихого, спокойного, очень доброго и отзывчивого парня - так о нем отзываются его друзья и родные. Подросток занимался горными лыжами, недавно прошел медкомиссию в военкомате, ездил на сборы, а после школы хотел пойти работать в нефтяную промышленность. Но жизнь школьника трагически оборвала обычная прогулка по улицам родного города - его убили за отказ дать сигарету. Родители Ивана поговорили с нами и рассказали, как узнали о смерти ребенка.