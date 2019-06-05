2019-06-05T19:45:51+03:00
Картина дня в Перми
Ярослав БОГДАНОВСКИЙ

Отец-одиночка из Перми, который ради тяжело больной дочки вышел в декрет, рассказал, как заботится о ней

Фото пресс-службы фонда "Дедморозим"Фото пресс-службы фонда "Дедморозим"

"Ее мама ушла полгода назад". Отец в одиночку заботится о тяжело больной дочери.

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Маленькую Еву из Перми воспитывает один отец, который ради дочки даже вышел в декрет. Мама малышки ушла из семьи. У девочки спинальная мышечная атрофия, из-за которой мышцы очень слабы, и она не может даже прокашляться. Любая простуда для нее опасна. Еве нужны были откашливатель, аппарат неинвазивной вентиляции легких, аспиратор и расходные материалы. За короткий срок пермяки и жители других регионов собрали необходимые 700 тысяч рублей. Папа Евы Александр в эфире радио "КП"-Пермь" рассказал, как справляется с "работой" отца-одиночки.

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