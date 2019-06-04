2019-06-04T16:31:43+03:00
Картина дня в Перми
Елена КОНОВАЯрослав БОГДАНОВСКИЙ

Бывший шахтер из Прикамья, который «усыновил» двух медведей, рассказал о них

Медвежьи поцелуиМедвежьи поцелуиФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

«Они мне как дети», говорит о медведях Маше и Мише их хозяин Валерий. История о дружбе человека с медведями обсуждалась в эфире радио “КП” - Пермь”.

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- Ты же мой хороший, дай лапу, - приговаривает Валерий, поглаживая по морде грозного медведя по имени Миша. Рядом крутится его подружка Маша, которую мужчина угощает ромовой бабой.

Миша и Маша - два огромных медведя, которых поселил у себя бывший шахтер из Губахи 57-летний Валерий Лебедев.

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