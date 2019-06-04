Бывший шахтер из Прикамья, который «усыновил» двух медведей, рассказал о них

СЕГОДНЯ 16:31 2019-06-04T16:31:43+03:00

«Они мне как дети», говорит о медведях Маше и Мише их хозяин Валерий. История о дружбе человека с медведями обсуждалась в эфире радио “КП” - Пермь”. 00:00 00:00

- Ты же мой хороший, дай лапу, - приговаривает Валерий, поглаживая по морде грозного медведя по имени Миша. Рядом крутится его подружка Маша, которую мужчина угощает ромовой бабой.

Миша и Маша - два огромных медведя, которых поселил у себя бывший шахтер из Губахи 57-летний Валерий Лебедев.