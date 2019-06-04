Рассказали в эфире радио "КП"-Пермь" о том, как пережить сезон опрессовок

СЕГОДНЯ 15:03 2019-06-04T16:37:41+03:00

В Перми началась "вторая волна" опрессовок. Как пермяки "спасаются" без горячей воды обсуждалось в эфире радио "КП" - Пермь" 00:00 00:00

Уже в конце мая жители почти 400 домов Перми вынуждены были умываться и мыть посуду холодной водой, либо кипятить ее в кастрюльках. А сейчас эти «радости жизни» предстоят еще большему числу пермяков - с 4 июня началась вторая волна опрессовок. В эфире радио "КП"-Пермь" поговорили о том, как пережить сезон опрессовок и что делать без горячей воды.