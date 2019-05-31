«Грабитель века» Шурман - о кассирше, укравшей из банка 23 млн: «Сдаваться смысла нет, все равно сядет»
"Грабить банки это мужское дело" считает пермский "грабитель века" Александр Шурман, который еще десять лет назад украл из банка 250 миллионов рублей.
Жительница Башкирии Луиза Хайруллина после очередной смены в банке сложила в сумку около 23 миллионов рублей, спокойно попрощалась с коллегами и ушла домой. Когда пропажу обнаружили, кассирши и след простыл. Собрав наспех вещи и прихватив загранпаспорта, она вместе с семьей погрузилась в серый «Рено Дастер» и укатила в неизвестном направлении. "Грабитель века" Александр Шурман, который десять лет назад украл из банка 250 миллионов рублей, прокомментировал громкую историю в эфире радио "КП"-Пермь".