«Грабитель века» Шурман - о кассирше, укравшей из банка 23 млн: «Сдаваться смысла нет, все равно сядет»

31 Май 15:03 2019-06-03T11:56:54+03:00

"Грабить банки это мужское дело" считает пермский "грабитель века" Александр Шурман, который еще десять лет назад украл из банка 250 миллионов рублей. 00:00 00:00

Жительница Башкирии Луиза Хайруллина после очередной смены в банке сложила в сумку около 23 миллионов рублей, спокойно попрощалась с коллегами и ушла домой. Когда пропажу обнаружили, кассирши и след простыл. Собрав наспех вещи и прихватив загранпаспорта, она вместе с семьей погрузилась в серый «Рено Дастер» и укатила в неизвестном направлении. "Грабитель века" Александр Шурман, который десять лет назад украл из банка 250 миллионов рублей, прокомментировал громкую историю в эфире радио "КП"-Пермь".