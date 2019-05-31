2019-06-03T11:56:54+03:00
Картина дня в Перми
Ярослав БОГДАНОВСКИЙ

«Грабитель века» Шурман - о кассирше, укравшей из банка 23 млн: «Сдаваться смысла нет, все равно сядет»

--Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

"Грабить банки это мужское дело" считает пермский "грабитель века" Александр Шурман, который еще десять лет назад украл из банка 250 миллионов рублей.

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Жительница Башкирии Луиза Хайруллина после очередной смены в банке сложила в сумку около 23 миллионов рублей, спокойно попрощалась с коллегами и ушла домой. Когда пропажу обнаружили, кассирши и след простыл. Собрав наспех вещи и прихватив загранпаспорта, она вместе с семьей погрузилась в серый «Рено Дастер» и укатила в неизвестном направлении. "Грабитель века" Александр Шурман, который десять лет назад украл из банка 250 миллионов рублей, прокомментировал громкую историю в эфире радио "КП"-Пермь".

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