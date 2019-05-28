Жильцы домов, на которые упал строительный кран в Перми, рассказывают о ЧП

28 Май 15:03 2019-05-28T21:11:49+03:00

"Мы думали, что это дом рушится». Причины и последствия падения башенного крана в центре Перми обсуждали на радио "КП" - Пермь" 00:00 00:00

Вечером в понедельник, 27 мая, в Перми на улице Решетникова рухнул башенный кран. Он упал прямо жилые деревянные дома, которые стоят недалеко от стройки. Без крыши над головой остались 15 человек.В результате происшествия пострадала крановщица. Женщину отправили в больницу. Мы пообщались с жильцами дома