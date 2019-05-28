2019-05-28T21:11:49+03:00
Картина дня в Перми
Елена КОНОВАЯрослав БОГДАНОВСКИЙ

Жильцы домов, на которые упал строительный кран в Перми, рассказывают о ЧП

Фото с места ЧПФото с места ЧПФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

"Мы думали, что это дом рушится». Причины и последствия падения башенного крана в центре Перми обсуждали на радио "КП" - Пермь"

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Вечером в понедельник, 27 мая, в Перми на улице Решетникова рухнул башенный кран. Он упал прямо жилые деревянные дома, которые стоят недалеко от стройки. Без крыши над головой остались 15 человек.В результате происшествия пострадала крановщица. Женщину отправили в больницу. Мы пообщались с жильцами дома

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Картина дня в Перми

Тема: "Город встал, движенье в пробках...", - в Перми предпринимают меры устранению транспортного коллапса из-за ремонта теплотрассы ну ул. Луначарского

В студии: Вячеслав ДЕГТЯРНИКОВ, Ярослав БОГДАНОВСКИЙ
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