Из-за отказа ставить Манту девочка сдает экзамены в одиночестве
Почему девочка сдает экзамены без учителей и одноклассников? Отвечает директор гимназии № 3 Татьяна Новикова
Мирославу с октября прошлого года перевели на домашнее обучение, потому что ее мама отказалась ставить дочери пробу Манту. Вместе с Мирой уже восемь месяцев в школу не ходит ее младшая сестра Соня – она третьеклассница. 28 мая Мира сдавала ОГЭ по русскому языку – одна, в пустом классе чужой школы. Остальные экзамены будут проходить в таком же режиме. Почему так случилось? Рассказала директор школы.