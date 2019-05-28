Из-за отказа ставить Манту девочка сдает экзамены в одиночестве

28 Май 15:03 2019-05-28T21:05:47+03:00

Мирослава с октября прошлого года переведена на домашнее обучение. Фото: из семейного архива

Почему девочка сдает экзамены без учителей и одноклассников? Отвечает директор гимназии № 3 Татьяна Новикова 00:00 00:00

Мирославу с октября прошлого года перевели на домашнее обучение, потому что ее мама отказалась ставить дочери пробу Манту. Вместе с Мирой уже восемь месяцев в школу не ходит ее младшая сестра Соня – она третьеклассница. 28 мая Мира сдавала ОГЭ по русскому языку – одна, в пустом классе чужой школы. Остальные экзамены будут проходить в таком же режиме. Почему так случилось? Рассказала директор школы.