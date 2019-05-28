2019-05-28T21:05:47+03:00
Картина дня в Перми
Ярослав БОГДАНОВСКИЙ

Из-за отказа ставить Манту девочка сдает экзамены в одиночестве

Мирослава с октября прошлого года переведена на домашнее обучение. Фото: из семейного архиваМирослава с октября прошлого года переведена на домашнее обучение. Фото: из семейного архива

Почему девочка сдает экзамены без учителей и одноклассников? Отвечает директор гимназии № 3 Татьяна Новикова

00:00
00:00

Мирославу с октября прошлого года перевели на домашнее обучение, потому что ее мама отказалась ставить дочери пробу Манту. Вместе с Мирой уже восемь месяцев в школу не ходит ее младшая сестра Соня – она третьеклассница. 28 мая Мира сдавала ОГЭ по русскому языку – одна, в пустом классе чужой школы. Остальные экзамены будут проходить в таком же режиме. Почему так случилось? Рассказала директор школы.

Скачать передачу [mp3, 3.8 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

07:30
21:30
14 Мая 2019 6:03 - 6:58

Картина дня в Перми

Тема: "Город встал, движенье в пробках...", - в Перми предпринимают меры устранению транспортного коллапса из-за ремонта теплотрассы ну ул. Луначарского

В студии: Вячеслав ДЕГТЯРНИКОВ, Ярослав БОГДАНОВСКИЙ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
Региональная студия (342) 20-75-966+7 (922) 38-86-966
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
В Перми «заминировали» СИЗО
Центральный офис Сбербанка переехал
В День защиты детей в Перми запретят продажу алкоголя
Житель Прикамья до смерти забил приятеля ножкой от табурета
В Прикамье стартует акция "Подарок новорожденному"
В Прикамье осудят мужчину за изнасилование несовершеннолетней
Компания «Аэрофлот» отменяет часть рейсов из Перми в Москву
Пермяки пробегут «На одном дыхании» в поддержку тяжелобольных детей и сирот
Краевой политехнический колледж в Чернушке станет центром компетенций для нефтегазовой отрасли
Летом начнется проектирование ТПУ «Мотовилиха»
Следователи проводят проверку по факту гибели 14-летней девочки, которая упала в реку в Полазне
В Прикамье осудили начальника управления специальной связи за ДТП, в котором погибла беременная женщина
В Прикамье женщина два раза ограбила один и тот же магазин
В Пермском ВУЗе впервые в России начнут обучать робототехнике