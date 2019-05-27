Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Павел Миков считает, что директор пермской гимназии нарушила закон
"Одним кадровым решением руководителю гимназии тут не обойтись", пермский омбудсмен Павел Миков считает, что в пермской гимназии нарушают конституционное право детей на образование
Скандал в Перми: при приеме в первый класс в гимназии №4 установили разный проходной балл для мальчиков и девочек. В результате несколько девочек, набравших более высокий балл, не были зачислены в гимназию. В то время как туда взяли мальчиков с меньшими баллами. Ситуацией заинтересовались в краевой прокуратуре, которая организовала проверку учебного учреждения.
Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Павел Миков считает, что директор нарушила закон. Он высказал свое мнение в эфире радио "КП"-Пермь".