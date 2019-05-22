Пермяк, выигравший в лотерею почти 56 миллионов, рассказывает, куда тратит деньги

22 Май 15:03 2019-05-23T13:02:45+03:00

"Не могу не работать, не такой я человек". В прямом эфире радио "КП" - Пермь" обсуждали, как изменилась жизнь новоявленного миллионера. 00:00 00:00

42-летний Сергей Рогалев из Чайковского еще осенью купил в киоске лотерейный билетик за 100 рублей, а выиграл – почти 57 миллионов. Все эти месяцы, пока Сергей ждал перевода миллионов, ему в социальных сетях писали разные незнакомые люди и просили оплатить их кредиты. Недавно пермяк получил всю сумму. Он рассказал нам о том, что будет делать с деньгами.