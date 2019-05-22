2019-05-23T13:02:45+03:00
Картина дня в Перми
Вероника РАНГУЛОВАЯрослав БОГДАНОВСКИЙ

Пермяк, выигравший в лотерею почти 56 миллионов, рассказывает, куда тратит деньги

Фото с сайта "Столото"Фото с сайта "Столото"

Картина дня-Пермь

"Не могу не работать, не такой я человек". В прямом эфире радио "КП" - Пермь" обсуждали, как изменилась жизнь новоявленного миллионера.

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42-летний Сергей Рогалев из Чайковского еще осенью купил в киоске лотерейный билетик за 100 рублей, а выиграл – почти 57 миллионов. Все эти месяцы, пока Сергей ждал перевода миллионов, ему в социальных сетях писали разные незнакомые люди и просили оплатить их кредиты. Недавно пермяк получил всю сумму. Он рассказал нам о том, что будет делать с деньгами.

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Картина дня в Перми

Тема: "Город встал, движенье в пробках...", - в Перми предпринимают меры устранению транспортного коллапса из-за ремонта теплотрассы ну ул. Луначарского

В студии: Вячеслав ДЕГТЯРНИКОВ, Ярослав БОГДАНОВСКИЙ
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