Пермяк, выигравший в лотерею почти 56 миллионов, рассказывает, куда тратит деньги
Картина дня-Пермь
"Не могу не работать, не такой я человек". В прямом эфире радио "КП" - Пермь" обсуждали, как изменилась жизнь новоявленного миллионера.
42-летний Сергей Рогалев из Чайковского еще осенью купил в киоске лотерейный билетик за 100 рублей, а выиграл – почти 57 миллионов. Все эти месяцы, пока Сергей ждал перевода миллионов, ему в социальных сетях писали разные незнакомые люди и просили оплатить их кредиты. Недавно пермяк получил всю сумму. Он рассказал нам о том, что будет делать с деньгами.