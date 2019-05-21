26-летний пермяк, который блуждал по лесу пять суток, рассказал о том, как выживал в тайге

21 Май 17:03 2019-05-22T14:18:36+03:00

"Не будешь уверен в себе - умрешь в лесу", Вячеслав Петрин рассказывает в прямом эфире радио "КП"-Пермь" о том, что помогло ему выжить. 00:00 00:00

26-летний житель поселка Северный-Коспашский в Кизеле Пермского края провел в тайге пять суток. 15 мая молодой человек взял собаку Дезу и пошел с ней гулять. Вернулся Вячеслав домой только утром 21 мая. Оказалось, Вячеслав заблудился в лесу из-за медведя - он, увидев хищника, так испугался, что бежал без остановки несколько часов. А когда очнулся, понял, что заблудился. А помогала ему верная собака Деза. Вячеслав рассказал нам, как он выживал в лесу несколько дней, чем питался и как согревался.