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Фото дня - Пермь

Пермяки держитесь! Нас ожидает резкое похолодание и ночные заморозки.

В Перми 1 июня выпал снег.

На Камском мосту начались работы по ремонту дорожного полотна

Масленица в Хохловке - 2018

Затмение голубой суперлуны над Пермью 31 января 2018

Ледяной водопад в Райском саду.

Новый год-2018 в Перми: салют над ледовым городком "Перммяч"

Новогодняя иллюминация на Пермских площадях, благодаря долгожданному снегу, приобрела новогодний и романтический вид.

К 30 ноября в Перми не выпал снег, и рыбаки сидят с удочками на прозрачном льду Мотовилихинского пруда.

К 30 ноября в Перми не выпал снег, и рыбаки сидят с удочками на прозрачном льду Мотовилихинского пруда.

Победительница конкурса «Миссис Пермь – 2017» Анна Нескоромная

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Балет на закате в Губахе 2017.

Сирень на Пермском пляже.

В Перми зацвели крокусы
Новости 24
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В Прикамье собирают волонтеров для поисков пропавшего 12-летнего мальчика
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В МЧС предупредили о шквалистом ветре и сильном дожде в Прикамье
Адвокаты нижегородского «вора в законе» Вовы Вагона, найденного повешенным в прикамской колонии, просят провести проверку
Соцсети: в Прикамье 14-летний подросток умер, вдохнув освежитель воздуха
Ночью в Перми произошла погоня, в результате которой «Лада Гранта» врезалась в бетонную плиту
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