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Фото дня - Пермь

В Перми завершился Кубок России по ледовой скульптуре «Зимний вернисаж»

«Счастье не за горами» вновь вернулось на набережную Камы

Новый год в Перми 2019: Соборную площадь впервые украсили к праздникам

Пермяки держитесь! Нас ожидает резкое похолодание и ночные заморозки.

В Перми 1 июня выпал снег.

На Камском мосту начались работы по ремонту дорожного полотна

Масленица в Хохловке - 2018

Затмение голубой суперлуны над Пермью 31 января 2018

Ледяной водопад в Райском саду.

Новый год-2018 в Перми: салют над ледовым городком "Перммяч"

Новогодняя иллюминация на Пермских площадях, благодаря долгожданному снегу, приобрела новогодний и романтический вид.

К 30 ноября в Перми не выпал снег, и рыбаки сидят с удочками на прозрачном льду Мотовилихинского пруда.

К 30 ноября в Перми не выпал снег, и рыбаки сидят с удочками на прозрачном льду Мотовилихинского пруда.

Победительница конкурса «Миссис Пермь – 2017» Анна Нескоромная

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Балет на закате в Губахе 2017.

Сирень на Пермском пляже.

В Перми зацвели крокусы
Новости 24
В Прикамье около 20 тысяч человек заболели гриппом и ОРВИ
«Швырнул ребенка на диван». В Кунгуре отец проломил голову четырехмесячному малышу
«Написал прощальную записку и ушел». В Перми разыскивают 23-летнего молодого человека
В центре Перми при столкновении двух автобусов погибла женщина
«Картофель улетел в кювет»: в Прикамье столкнулись два грузовика
В Прикамье пьяный отчим убил пасынка
В Перми произошло нападение на водителя-экспедитора
23-25 января пройдут Чемпионат и Первенство Пермского края по плаванию
В Прикамье под колесами автомобиля погибла 53-летняя женщина
20 новых низкопольных автобусов появятся в Перми в первом квартале этого года
В Пермском районе арестован мужчина, который убил знакомую консервным ножом
В Прикамье грузовик «Вольво» столкнулся с «Газелью», пострадал один человек
«Последовать примеру Чечни». Депутат Заксобрания Александр Григоренко предложил простить долги за газ жителям Прикамья
Болельщики «Амкара» возмущаются, что на щите, который установили на их деньги, рекламируют баскетбол
«Стал украшением музея». Пермскому музею «Ретро-Гараж» пенсионер из Пскова подарил «Москвич» 1975 года выпуска
В Перми «Шкода Октавиа» сбила 15-летнего подростка
Состав с танками Т-34 из Лаоса проследовал через Прикамье
«Забыл кастрюлю на плите». В Перми от отравления погиб 41-летний мужчина
В Пермском филиале «Т Плюс» популяризируют профессию энергетика
«Заставлял отжиматься и прыгать на одной ноге». В Прикамье осужден учитель истории за жестокое обращение с учениками