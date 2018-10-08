Фото дня - Пермь

Пермяки держитесь! Нас ожидает резкое похолодание и ночные заморозки.

На Камском мосту начались работы по ремонту дорожного полотна

Новый год-2018 в Перми: салют над ледовым городком "Перммяч"

Новогодняя иллюминация на Пермских площадях, благодаря долгожданному снегу, приобрела новогодний и романтический вид.

К 30 ноября в Перми не выпал снег, и рыбаки сидят с удочками на прозрачном льду Мотовилихинского пруда.