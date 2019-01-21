Фото дня - Пермь

В Перми завершился Кубок России по ледовой скульптуре «Зимний вернисаж»
«Счастье не за горами» вновь вернулось на набережную Камы
Новый год в Перми 2019: Соборную площадь впервые украсили к праздникам
Пермяки держитесь! Нас ожидает резкое похолодание и ночные заморозки.
В Перми 1 июня выпал снег.
На Камском мосту начались работы по ремонту дорожного полотна
Масленица в Хохловке - 2018
Затмение голубой суперлуны над Пермью 31 января 2018
Ледяной водопад в Райском саду.
Новый год-2018 в Перми: салют над ледовым городком "Перммяч"
Новогодняя иллюминация на Пермских площадях, благодаря долгожданному снегу, приобрела новогодний и романтический вид.
К 30 ноября в Перми не выпал снег, и рыбаки сидят с удочками на прозрачном льду Мотовилихинского пруда.
Победительница конкурса «Миссис Пермь – 2017» Анна Нескоромная
Балет на закате в Губахе 2017.
Сирень на Пермском пляже.
В Перми зацвели крокусы