Фото дня - Пермь

В Перми завершился Кубок России по ледовой скульптуре «Зимний вернисаж»

«Счастье не за горами» вновь вернулось на набережную Камы

Новый год в Перми 2019: Соборную площадь впервые украсили к праздникам

Пермяки держитесь! Нас ожидает резкое похолодание и ночные заморозки.

В Перми 1 июня выпал снег.

На Камском мосту начались работы по ремонту дорожного полотна

Масленица в Хохловке - 2018

Затмение голубой суперлуны над Пермью 31 января 2018

Ледяной водопад в Райском саду.

Новый год-2018 в Перми: салют над ледовым городком "Перммяч"

Новогодняя иллюминация на Пермских площадях, благодаря долгожданному снегу, приобрела новогодний и романтический вид.

К 30 ноября в Перми не выпал снег, и рыбаки сидят с удочками на прозрачном льду Мотовилихинского пруда.

Победительница конкурса «Миссис Пермь – 2017» Анна Нескоромная

Балет на закате в Губахе 2017.

Сирень на Пермском пляже.

В Перми зацвели крокусы