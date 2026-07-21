Александр Ведяхин: Важно мотивировать исследователей в области искусственного интеллекта

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Найти варианты для мотивации исследователей — ключевая задача ИИ-рынка, которая определяет, как быстро и в каких направлениях будет развиваться искусственный интеллект. На Всемирной конференции по искусственному интеллекту (WAIC) первый заместитель Председателя Правления Сбербанка, Председатель Наблюдательного совета Альянса в сфере ИИ Александр Ведяхин заявил об этом в интервью китайскому порталу iFeng.

По мнению эксперта, сегодня важно мотивировать исследователей в области искусственного интеллекта, потому что именно от их готовности работать на стыке дисциплин зависит, сможет ли технология выйти за рамки лабораторных экспериментов в реальную жизнь.

Отвечая на вопрос о технологических рубежах, Александр Ведяхин подчеркнул, что будущее ИИ не сводится к одной прорывной отрасли. Успех зависит от готовности учёных и разработчиков работать на стыке технологий, закона и этики.

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка, Председатель Наблюдательного совета Альянса в сфере ИИ:

«Важно мотивировать исследователей в области искусственного интеллекта прикладывать свои усилия в разных направлениях, искать кросс-отраслевые решения, добиваться синергии».

Именно междисциплинарный подход становится залогом успешного развития ИИ. По словам Александра Ведяхина, такая работа позволяет находить решения там, где технология сталкивается с реальными вызовами. Говоря о ключевых вызовах для технологии, он выделил целый класс задач с высокой ценой ошибки.

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка, Председатель Наблюдательного совета Альянса в сфере ИИ:

«Прежде всего это здравоохранение, где цена ошибки — здоровье человека, и сложные производственные цепочки, где решение агента должно быть согласовано с физической безопасностью процесса».

Результаты такой исследовательской работы уже видны в отраслях-лидерах. Одной из областей, где ИИ продемонстрировал впечатляющие результаты, стал финансовый сектор. Эксперт отметил, что российский финансовый сектор наряду с ИТ и ретейлом одним из первых перешёл от пилотов к промышленному внедрению искусственного интеллекта.

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка, Председатель Наблюдательного совета Альянса в сфере ИИ:

«Финансовый сектор в России действительно один из лидеров: наряду с ИТ и ретейлом он одним из первых перешёл от пилотов к промышленному внедрению. У нас ИИ участвует в оценке заёмщиков. В корпоративном портфеле объём выданных с помощью ИИ кредитов превысил 5 триллионов рублей, ИИ помогает одобрять 60% ипотечных сделок. Но называть это мейнстримом я бы не спешил даже применительно к финансам: доля компаний, использующих не просто ИИ, а автономных ИИ-агентов с реальным экономическим эффектом, по нашим оценкам, всё ещё измеряется единицами процентов».

Сегодня мотивация исследователей и их нацеленность на междисциплинарную синергию — это не просто кадровый вопрос, а стратегический приоритет. Именно он определяет, как быстро ИИ сможет перейти из разряда экспериментов в надёжный инструмент для здравоохранения, производства и других критически важных сфер.