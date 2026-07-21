Суд вынес наказание организатору криминальных «велофестов» в Перми

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Индустриальный суд Перми вынес наказание 30-летнему безработному жителю Верещагино. Житель Прикамья совершил самостоятельно и вместе с подельником не менее 26 имущественных преступлений.

С июля по октябрь 2025 года серийный велолюбитель регулярно приезжал в Пермь, где совершал кражи велосипедов. Преимущество он отдавал электрическому варианту. Свой «улов он дополнял дорогостоящими запчастями и аксессуарами. В один день злоумышленник совершил сразу несколько краж.

Для реализации преступных планов фигурант уголовного дела прибегал к помощи знакомого. Краденое преступник сразу же сбывал с рук, вырученные средства делил с сообщником, а затем тратил на личные нужды.

Свои будущие трофеи житель Верещагино присматривал на велопарковках возле торговых центров, во дворах и подъездах домов. Общественные места, охраняемые территории, камеры видеонаблюдения и противоугонные тросы его не останавливали.

Особым шиком для него был приход в пункт проката, где злоумышленник просил разрешение сделать пробный кружок. Затем он уезжал на похищенном велосипеде. Жертвами его преступлений были также курьеры онлайн-магазинов и сервисов доставки.

Суд признал подсудимого виновным в совершении имущественных преступлений и назначил наказание в виде принудительных работ на 3 года и 6 месяцев с удержанием 15% заработной платы в доход государства ежемесячно. Судебным решением также удовлетворены гражданские иски потерпевших с взысканием 794 063 руб. в счет компенсации материального ущерба.

«Уголовное дело в отношении соучастника преступлений выделено в отдельное производство», – дополнили в пресс-службе районного суда.

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