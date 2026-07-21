Синоптики прогнозируют пик жары в Прикамье до +33 градусов

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Портал «Опасные природные явления в Пермском крае» предупредил жителей региона о возвращении жары. Пик летнего зноя синоптики прогнозируют на конец этой и начало следующей недели.

На характер погоды окажет влияние область повышенного атмосферного давления, что обеспечит жаркую и преимущественно сухую погоду со слабым ветром. Днем возможны локальные грозы с короткими ливнями, но в большинстве районов обойдется без осадков.

Уже в ближайшие дни дневной максимум температуры воздуха достигнет отметки +30 градусов. В пиковый период волны ожидается вынос тропического воздуха и приход сильной жары до +33 градусов.

По предварительному прогнозу Пермского ЦГМС, третья декада июля в целом окажется очень теплой, последняя пятидневка окажется еще и дождливой.

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