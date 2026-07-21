На поезд «Финист» из Перми в Екатеринбург снизили стоимость проезда

Фото: пресс-служб Свердловской железной дороги | svzd.rzd.ru

Свердловская железная дорога сообщила о снижении стоимости билетов на проезд в электропоездах «Финист» до 25%. Поезда курсируют из Екатеринбурга в Пермь, Тюмень и Курган.

На маршруты № 803/802 «Екатеринбург – Пермь» и № 809/810 «Екатеринбург – Тюмень» акция действует с 19 по 31 июля; №850 «Екатеринбург – Курган» – с 20 по 23 июля и с 27 по 30 июля; №849 «Курган – Екатеринбург – с 21 по 24 июля и с 28 по 31 июля.

Стоимость билета из Перми в Екатеринбург и в обратном направлении составит от 1 684 руб., с 1 августа – 2 239 руб.

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