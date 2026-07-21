В школе №120 Перми сменился директор Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В пермской школе №120, расположенной в Дзержинском районе на улице Рабочей, 13, назначили нового руководителя. С середины июля обязанности директора исполняет Ольга Модзгвришвили. Информацию подтвердили в департаменте образования администрации Перми. Об этом пишет "Вкурсе.ру".

До перехода в школу №120 Ольга Модзгвришвили возглавляла Савинскую среднюю школу в деревне Ванюки Пермского муниципального округа. Общий стаж ее работы в должности директора общеобразовательных учреждений составляет 15 лет.

За многолетнюю работу в сфере образования руководитель удостоена почетного звания «Почетный работник сферы образования Российской Федерации».

Ранее школу №120 возглавлял Сергей Филиппов. Его трудовой договор не был продлен, поскольку учреждение не выполнило установленные целевые показатели. В 2026 году он стал первым директором школы в Перми, с которым департамент образования решил не продлевать контракт. При этом с остальными 19 руководителями городских школ, у которых завершился срок действия трудовых договоров, соглашения были продлены.

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