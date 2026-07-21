В Пермском крае взыскателей долгов оштрафовали более чем на 3,2 млн рублей Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

За первые шесть месяцев 2026 года жители Пермского края направили в региональное управление Федеральной службы судебных приставов 583 жалобы на работу коллекторских агентств, кредитных и микрофинансовых организаций.

Чаще всего заявители сообщали о незаконном взаимодействии с родственниками и другими третьими лицами, психологическом давлении, введении должников в заблуждение, нарушении принципов добросовестности при взыскании долгов, а также о сокрытии обязательной информации. Кроме того, среди нарушений были передача персональных данных должников посторонним лицам и использование телефонных номеров, не зарегистрированных за организациями.

По итогам рассмотрения поступивших обращений сотрудники ГУФССП по Пермскому краю в первом полугодии 2026 года возбудили и рассмотрели 39 административных дел. Общая сумма назначенных штрафов превысила 3,2 млн рублей. При этом все привлеченные к ответственности организации зарегистрированы за пределами Пермского края.

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