Пермский титан станет основой для нового медицинского сплава

Фото: Министерство здравоохранения Пермского края

Корпорация ВСМПО-АВИСМА представила новый титановый сплав VST-5. Сплав станет основой для медицинских имплантов в стоматологии и эндопротезировании. Разработка полностью заменит существующие зарубежные аналоги.

Сплав VST-5 сделает импланты одновременно пластичными и трещиностойкими. По информации краевого Минздрава, разработка проходит процедуру патентования в России. После его получения производители медицинских изделий смогут использовать сплав без ограничений.

Титановые сплавы являются фундаментом современной высокотехнологичной медицины. Технологическая цепочка для создания новейших медицинских изделий начинается в Пермском крае. В Березниках ВСМПО-АВИСМА производит титановую губку – сырье для всех медицинских сплавов. Ранее материалы для большинства эндопротезов и систем остеосинтеза поставляли на российский рынок западные компании.

Новая разработка позволит российским производителям получать титановый прокат и полуфабрикаты, а затем применять их в создании медицинской продукции вне зависимости от экспортных и регуляторных решений.

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