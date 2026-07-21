В Нытвенском округе котельную временно передали муниципалитету Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Нытвенском округе Пермского края здание котельной передано в распоряжение муниципалитета. Такое решение принял суд по ходатайству прокуратуры, чтобы обеспечить подготовку объекта к новому отопительному сезону и не допустить перебоев с теплоснабжением.

Проверка прокуратуры показала, что котельная, принадлежащая коммерческой организации, в отопительный сезон 2025–2026 годов работала с нарушениями. В нескольких многоквартирных домах села Григорьевское жители получали отопление ненадлежащего качества. Кроме того, собственник объекта сообщил о планах прекратить оказание услуг по теплоснабжению населенного пункта.

Прокуратура пришла к выводу, что владелец не выполнил условия соглашения о надлежащей эксплуатации котельной. В связи с этим в суд был подан иск о расторжении договора купли-продажи объекта и его передаче в муниципальную собственность.

До вынесения окончательного судебного решения прокурор попросил принять обеспечительные меры и передать котельную органам местного самоуправления. Суд удовлетворил это ходатайство, чтобы муниципалитет смог сохранить оборудование и своевременно подготовить его к следующему отопительному периоду.

В настоящее время здание котельной уже передано муниципалитету при участии прокуратуры и службы судебных приставов. Ожидается, что это позволит избежать срыва отопительного сезона и обеспечить бесперебойную подачу тепла жителям.

Подписывайтесь на наши Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, Max

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru