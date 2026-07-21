Бывшего директора водоканала в Прикамье оштрафовали за сокрытие налогов Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Пермском крае суд признал виновным бывшего директора МКУ «Вильва-Водоканал» по делу о сокрытии денежных средств, за счет которых должны были погашаться налоговые долги предприятия. Решение вынес Александровский городской суд.

Как установил суд, в период с 2022 по 2025 год руководитель предприятия заключил агентский договор с энергосбытовой компанией. Из-за этого платежи, поступавшие от потребителей коммунальных услуг, не зачислялись на счета водоканала, а сразу перечислялись контрагентам.

При этом директор знал, что у предприятия имеется крупная задолженность по налогам, а банковские счета организации находятся под арестом. Такие действия не позволили направить средства на погашение обязательных платежей перед бюджетом.

По данным суда, сумма неуплаченных налогов превысила 15 млн рублей, что квалифицируется как крупный размер.

Суд назначил бывшему руководителю штраф в размере 600 тысяч рублей. Пока приговор не вступил в законную силу.

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