Пермячке выплатили деньги после того как ее дом затопило водой из канализации Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Жительница Перми добилась через суд компенсации морального вреда из-за длительного запаха канализации в доме. Судебные приставы взыскали с ресурсоснабжающей организации 30 тысяч рублей.

Коммунальная авария произошла в одном из многоквартирных домов Орджоникидзевского района. Из-за подпора в канализационной сети стоки затопили подвал, а канализационные колодцы оказались переполнены. По словам местных жителей, уровень воды в подвале достигал пояса. Несмотря на многочисленные обращения жильцов, устранение аварии затянулось. Все это время в подъезде, квартирах и рядом с домом сохранялся сильный неприятный запах.

Одна из жительниц решила обратиться в суд. Она указала, что была вынуждена долгое время жить в неблагоприятных условиях, что причинило ей моральные страдания. Представитель ресурсоснабжающей организации пытался доказать, что восприятие запаха носит субъективный характер, а причиной проблемы могли стать несоответствующие нормативам заглушки. Однако эти доводы не были подтверждены доказательствами.

После вступления судебного решения в силу исполнительный документ поступил в отдел судебных приставов по Ленинскому и Индустриальному районам Перми. Компанию уведомили о начале исполнительного производства и предупредили о возможных штрафах и мерах принудительного взыскания при неисполнении решения суда.

Для обеспечения выплаты приставы арестовали банковские счета организации. В результате необходимая сумма была перечислена в полном объеме, после чего 30 тысяч рублей поступили жительнице Перми, а исполнительное производство завершили в связи с фактическим исполнением судебного решения.

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