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НовостиОбщество21 июля 2026 7:42

Пермячке выплатили деньги после того как ее дом затопило водой из канализации

Долгое время в квартирах и рядом с домом сохранялся сильный неприятный запах
Дарья ЩЕРБИНИНА
Пермячке выплатили деньги после того как ее дом затопило водой из канализации

Пермячке выплатили деньги после того как ее дом затопило водой из канализации

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Жительница Перми добилась через суд компенсации морального вреда из-за длительного запаха канализации в доме. Судебные приставы взыскали с ресурсоснабжающей организации 30 тысяч рублей.

Коммунальная авария произошла в одном из многоквартирных домов Орджоникидзевского района. Из-за подпора в канализационной сети стоки затопили подвал, а канализационные колодцы оказались переполнены. По словам местных жителей, уровень воды в подвале достигал пояса. Несмотря на многочисленные обращения жильцов, устранение аварии затянулось. Все это время в подъезде, квартирах и рядом с домом сохранялся сильный неприятный запах.

Одна из жительниц решила обратиться в суд. Она указала, что была вынуждена долгое время жить в неблагоприятных условиях, что причинило ей моральные страдания. Представитель ресурсоснабжающей организации пытался доказать, что восприятие запаха носит субъективный характер, а причиной проблемы могли стать несоответствующие нормативам заглушки. Однако эти доводы не были подтверждены доказательствами.

После вступления судебного решения в силу исполнительный документ поступил в отдел судебных приставов по Ленинскому и Индустриальному районам Перми. Компанию уведомили о начале исполнительного производства и предупредили о возможных штрафах и мерах принудительного взыскания при неисполнении решения суда.

Для обеспечения выплаты приставы арестовали банковские счета организации. В результате необходимая сумма была перечислена в полном объеме, после чего 30 тысяч рублей поступили жительнице Перми, а исполнительное производство завершили в связи с фактическим исполнением судебного решения.

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