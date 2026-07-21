В центре Перми выставили на торги участок для строительства жилья Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Перми готовятся продать земельный участок, предназначенный для жилой застройки. Аукцион состоится 21 августа. Речь идет об объекте, расположенном по адресу: улица Краснова, 29. Об этом пишет "Business Class".

Площадь земельного участка составляет 0,24 гектара. На его территории находится здание общей площадью 817,9 квадратного метра. Начальная стоимость лота определена в 43,73 млн рублей. Подать заявку на участие в торгах можно до 17 августа.

Участок находится в центральной части города, рядом со стадионом «Динамо», парком имени Горького, жилыми домами и социальными учреждениями. До ближайшей остановки общественного транспорта — около 180 метров.

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