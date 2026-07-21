Пермское УФАС внесло поставщика мед. изделий в реестр недобросовестных компаний Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Пермское управление Федеральной антимонопольной службы включило компанию «Савамед» в реестр недобросовестных поставщиков после обращения Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии имени С.Г. Суханова Минздрава России.

Как сообщили в ведомстве, в апреле 2026 года медучреждение заключило с компанией контракт стоимостью 8,31 млн рублей на поставку расходных материалов медицинского назначения.

Во время приемки продукции специалисты обнаружили, что часть изделий не соответствует регистрационному досье Росздравнадзора и требованиям российского законодательства. Кроме того, товар был поставлен без инструкций на русском языке.

Заказчик потребовал заменить продукцию на соответствующую установленным требованиям, поскольку материалы предназначались для оказания высокотехнологичной медицинской помощи. Однако поставщик не выполнил это требование.

После этого медицинское учреждение в одностороннем порядке расторгло контракт и обратилось в Пермское УФАС с просьбой включить сведения о компании в реестр недобросовестных поставщиков. По итогам рассмотрения обращения антимонопольная служба приняла соответствующее решение.

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