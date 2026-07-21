В Перми по «дачной амнистии 2.0» узаконили более 100 земельных участков Фото: Наталья ВАРСЕГОВА. Перейти в Фотобанк КП

С момента начала действия программы «дачная амнистия 2.0» жители Перми оформили в собственность 110 земельных участков. Об этом сообщили в городском департаменте земельных отношений.

Программа дает возможность бесплатно зарегистрировать права на жилые дома, которые ранее не были оформлены официально, а также на земельные участки под ними. После регистрации владельцы получают право свободно распоряжаться своей недвижимостью — продавать ее, дарить или передавать по наследству.

За первые шесть месяцев 2026 года в рамках «дачной амнистии 2.0» были оформлены 19 участков общей площадью 17,3 тысячи квадратных метров. Во многих случаях у собственников не сохранилось документов на недвижимость, поскольку дома были построены еще в советские годы.

В департаменте земельных отношений отметили, что программа особенно востребована среди владельцев старых домов. Даже при отсутствии правоустанавливающих документов можно зарегистрировать право собственности на жилье и землю. Подать заявление можно через портал «Госуслуги» или в любом офисе МФЦ.

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