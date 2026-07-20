В МФЦ Пермского края добавили семь новых налоговых услуг Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

С 20 июля жители Пермского края могут воспользоваться расширенным перечнем сервисов Федеральной налоговой службы в центрах «Мои Документы».

Теперь специалисты МФЦ принимают уведомления от граждан о выборе объекта налогообложения для получения льготы по транспортному налогу. Благодаря этому налогоплательщики смогут указать конкретный автомобиль или другое транспортное средство, на которое будет распространяться льгота.

Еще одна новая услуга касается возврата государственной пошлины. Подать заявление можно в случаях, когда сумма пошлины была уплачена или взыскана в большем размере, в том числе по судебным делам и при совершении юридически значимых действий.

Все новые сервисы доступны по экстерриториальному принципу — обратиться можно в любой удобный офис МФЦ независимо от места регистрации.

Кроме того, в регионе продолжает развиваться совместный проект МФЦ и налоговой службы «Налоговая рядом». В рамках программы жители отдаленных территорий могут получить консультацию специалиста УФНС через видеосвязь прямо в отделении «Мои Документы».

Сейчас такая возможность доступна по предварительной записи в МФЦ сел Большая Соснова, Елово и поселка Гайны. Налоговый инспектор поможет разобраться с вопросами по начислениям, задолженности, личному кабинету налогоплательщика и другим сервисам.

Как отметил руководитель Пермского краевого МФЦ Леонид Громов, при успешной реализации пилотного проекта его планируют распространить и на другие отделения региона.

Также через МФЦ теперь можно подать документы по следующим вопросам:

уведомление о площади помещений в объекте незавершенного строительства для определения доли в праве общей собственности; уведомление об использовании, продлении или отказе от освобождения от уплаты НДС для организаций и индивидуальных предпринимателей; заявление на освобождение от страховых взносов для представителей частной практики; уведомление о несогласии с решением вышестоящего налогового органа по жалобе; ходатайство о восстановлении срока подачи такого уведомления.

Всего жителям Пермского края сейчас доступно 30 налоговых услуг в многофункциональных центрах. Регион входит в число лидеров России по количеству таких сервисов.

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