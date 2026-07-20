С организации взыскали более 500 тысяч рублей за сокрытие важной информации

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП
Арбитражный суд Пермского края удовлетворил требования краевой прокуратуры по делу о признании недействительным договора на проведение работ по подготовке учреждения к отопительному сезону.
Суд признал сделку ничтожной и обязал подрядную организацию вернуть более 500 тысяч рублей, полученных за выполнение работ по опрессовке системы отопления.
Поводом для обращения в суд стало то, что при проведении закупки компания скрыла информацию о своем нахождении в реестре недобросовестных поставщиков.
Решение суда пока не вступило в законную силу.
Подписывайтесь на наши Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, Max
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru