С организации взыскали более 500 тысяч рублей за сокрытие важной информации Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Арбитражный суд Пермского края удовлетворил требования краевой прокуратуры по делу о признании недействительным договора на проведение работ по подготовке учреждения к отопительному сезону.

Суд признал сделку ничтожной и обязал подрядную организацию вернуть более 500 тысяч рублей, полученных за выполнение работ по опрессовке системы отопления.

Поводом для обращения в суд стало то, что при проведении закупки компания скрыла информацию о своем нахождении в реестре недобросовестных поставщиков.

Решение суда пока не вступило в законную силу.

Подписывайтесь на наши Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, Max

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru