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НовостиОбщество20 июля 2026 15:21

С организации взыскали более 500 тысяч рублей за сокрытие важной информации

При проведении закупки компания находилась в реестре недобросовестных поставщиков
Дарья ЩЕРБИНИНА
С организации взыскали более 500 тысяч рублей за сокрытие важной информации

С организации взыскали более 500 тысяч рублей за сокрытие важной информации

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Арбитражный суд Пермского края удовлетворил требования краевой прокуратуры по делу о признании недействительным договора на проведение работ по подготовке учреждения к отопительному сезону.

Суд признал сделку ничтожной и обязал подрядную организацию вернуть более 500 тысяч рублей, полученных за выполнение работ по опрессовке системы отопления.

Поводом для обращения в суд стало то, что при проведении закупки компания скрыла информацию о своем нахождении в реестре недобросовестных поставщиков.

Решение суда пока не вступило в законную силу.

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