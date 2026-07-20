Из Перми откроют прямые чартерные рейсы на Пхукет Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Жители Пермского края смогут отправиться на отдых в Таиланд без пересадок. Аэропорт Большое Савино сообщил о запуске прямой чартерной программы на остров Пхукет.

Полеты будет выполнять авиакомпания Nordwind Airlines. Первый рейс запланирован на 26 октября 2026 года. Чартерная программа продлится до 18 марта 2027 года, а вылеты будут осуществляться один раз в неделю.

Продолжительность перелета составит около девяти часов.

Ранее "КП-Пермь" писала, что В Перми стартует программа прямых субсидируемых авиаперелетов в Абхазию. В ближайшие две недели авиакомпания «РусЛайн» совершит в Сухуми два рейса 20 и 27 июля.