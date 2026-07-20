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НовостиОбщество20 июля 2026 14:06

Из Перми откроют прямые чартерные рейсы на Пхукет

Продолжительность перелета составит около девяти часов
Дарья ЩЕРБИНИНА
Из Перми откроют прямые чартерные рейсы на Пхукет

Из Перми откроют прямые чартерные рейсы на Пхукет

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Жители Пермского края смогут отправиться на отдых в Таиланд без пересадок. Аэропорт Большое Савино сообщил о запуске прямой чартерной программы на остров Пхукет.

Полеты будет выполнять авиакомпания Nordwind Airlines. Первый рейс запланирован на 26 октября 2026 года. Чартерная программа продлится до 18 марта 2027 года, а вылеты будут осуществляться один раз в неделю.

Продолжительность перелета составит около девяти часов.

Ранее "КП-Пермь" писала, что В Перми стартует программа прямых субсидируемых авиаперелетов в Абхазию. В ближайшие две недели авиакомпания «РусЛайн» совершит в Сухуми два рейса 20 и 27 июля.