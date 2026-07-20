В Перми вынесли приговор по делу о гибели рабочего на стройке онкоцентра Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Ленинский районный суд Перми признал сотрудника коммерческой компании виновным в нарушении требований безопасности при выполнении работ, которое привело к гибели человека.

Трагедия произошла 17 марта 2026 года на строительной площадке онкологического центра на улице Маршала Жукова. Как установил суд, мужчина отвечал за организацию и проведение работ повышенной опасности. Во время земляных работ были нарушены правила безопасности: стенки траншеи не были должным образом укреплены.

Когда один из работников спустился в траншею, произошло обрушение грунта. Мужчина оказался под завалом и погиб.

В ходе судебного разбирательства подсудимый признал свою вину частично.

Суд назначил ему наказание в виде одного года принудительных работ с удержанием 10% заработной платы в доход государства. Кроме того, осужденному запрещено в течение года занимать должности и заниматься деятельностью, связанной с руководством работами, контролем и обеспечением требований техники безопасности.

На данный момент приговор еще не вступил в законную силу.

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