В Перми приступили к строительству каркаса нового корпуса строительного колледжа

Фото: пресс-служба краевого правительства

В Перми продолжается реконструкция строительного колледжа, расположенного на Комсомольском проспекте, 59. Сейчас подрядная организация начала возводить каркас нового учебного корпуса. Как сообщили в Министерстве строительства Пермского края, перед этим специалисты полностью завершили устройство свайного основания здания.

После окончания строительства новый корпус сможет принять 500 студентов. В нем также оборудуют столовую на 200 мест.

Проект предусматривает создание современных учебных пространств. В здании разместят кабинеты компьютерной и архитектурной графики, классы автоматизированного проектирования, специализированную аудиторию для демонстрационных экзаменов, макетную мастерскую, лекционный зал с музеем колледжа, а также помещения для дистанционного обучения и онлайн-консультаций. Некоторые аудитории оснастят раздвижными перегородками, чтобы их можно было быстро адаптировать под разные форматы занятий.

Для студентов оборудуют просторную зону коворкинга с атриумом в виде лестницы-амфитеатра, которая соединит второй и третий этажи. Еще одной особенностью нового корпуса станет частично прозрачная отделка инженерных коммуникаций и вентиляционных систем. Благодаря этому будущие специалисты смогут изучать работу оборудования прямо во время учебного процесса.

Общая площадь реконструируемого комплекса составит почти 8 тысяч квадратных метров. При разработке проекта архитекторы постарались сохранить исторический облик квартала, дополнив его современными архитектурными решениями.

Изменения затронут и территорию колледжа. Во внутреннем дворе появятся площадка для геодезической практики, спортивная зона с площадкой для волейбола и баскетбола, места для отдыха, проведения культурных и образовательных мероприятий, а также выставочное пространство.

Ранее на месте строительства демонтировали два старых корпуса, которые уже не соответствовали современным требованиям. Полностью завершить реконструкцию строительного колледжа планируется в 2027 году.

Подписывайтесь на наши Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, Max

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru