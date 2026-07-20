В Прикамье простились с погибшим на СВО с 49-летним уроженцем Осы

Фото: Администрация Очерского муниципального округа

В Прикамье жители рабочего поселка Павловский простились с погибшим на СВО земляком. Рядовой Боков Илья Алексеевич погиб при выполнении боевых задач полтора года назад.

Илья Боков родился 27 февраля 1977 года в Осе, здесь же провел детство и окончил среднюю школу. Продолжил учебу в Осинском аграрном техникуме. После срочной службы в армии перебрался в Пермь, создал семью. Три года назад устроился на на Павловский машзавод, работал термистом. В свободное время подрабатывал водителем такси.

В зону проведения СВО Илья Алексеевич отправился после заключения контракта с Минобороны РФ. Погиб 4 января 2025 года.

Администрация Очерского муниципального округа выражает искренние соболезнования родственникам погибшего земляка, всем близким и друзьям, скорбит и разделяет с ними горечь утраты.

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