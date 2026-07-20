Пермь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
+25°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Новости"Бизнес-новости": Пермь20 июля 2026 8:40

«Таких условий еще не было»: подборка готовых квартир с выгодой 10% и переездом уже в этом сентябре

Каждый покупатель может лично оценить качество строительства, рассмотреть планировку, проверить качество отделки и даже оценить вид из окна до подписания договора
Источник:kp.ru
Фото предоставлено ПЗСП

Фото предоставлено ПЗСП

ПЗСП запустил беспрецедентную акцию на готовые квартиры в жилом комплексе «Ближе» в Кондратово. Каждый получает возможность приобрести жилье с выгодой в 10% и получить ключи сразу после сделки, чтобы отпраздновать новоселье уже через пару месяцев.

Покупка квартиры в строящемся доме — это всегда волнительный процесс, сопряженный с финансовыми тратами на съём жилья и долгим ожиданием. ГК ПЗСП, один из лидеров строительного рынка Пермского края, нашёл альтернативное решение. Застройщик предлагает приобрести квартиры в уже полностью сданном жилом комплексе «Ближе» в Кондратово.

Главное преимущество: переезд без ожидания и переплат

Покупка квартиры в уже построенном доме — это в первую очередь финансовая безопасность и абсолютная прозрачность сделки. Будущим новоселам не нужно изучать рендеры или надеяться на обещания. Дом полностью построен, современные коммуникации подключены, а придомовая территория благоустроена.

Фото предоставлено ПЗСП

Фото предоставлено ПЗСП

Каждый покупатель может лично оценить качество строительства, рассмотреть планировку, проверить качество отделки и даже оценить вид из окна до подписания договора. Ключи передаются владельцам в считанные дни после оформления сделки.

Фото предоставлено ПЗСП

Фото предоставлено ПЗСП

В чем прямая выгода для семейного бюджета?

Исключение двойных расходов: вам больше не придется совмещать ежемесячные платежи по ипотеке с платой за аренду съемного жилья. Экономия на аренде за полгода-год ожидания сдачи дома может составить сотни тысяч рублей.

Готовая отделка «под ключ»: все квартиры сдаются с качественной отделкой от ПЗСП. Нет необходимости тратить время и деньги на ремонтные работы — достаточно просто завезти мебель и начать жить.

С выгодой в 10% можно приобрести как студии, так и двух-, трёх- и четырёхкомнатные квартиры евроформата уже с готовой отделкой «под ключ». В рамках этого спецпредложения стоимость с учетом 10% выгоды начинается:

- от 3,9 млн рублей за функциональную и светлую студию площадью 28.8 кв.м. — идеальный вариант для старта самостоятельной жизни или выгодных инвестиций.

- от 6,9 млн рублей за просторную трехкомнатную квартиру от 60 кв.м. — отличное готовое решение для семей с детьми.

ЖК «Ближе» представляет собой три современных 16-этажных дома на 224 квартиры, построенных по монолитно-каркасной технологии. Жилой комплекс расположен в тихом, зеленом и экологически чистом пригороде Перми — Кондратово, который на сегодняшний день является одним из наиболее динамично развивающихся микрорайонов. Здесь спокойствие загородной жизни гармонично сочетается с городским комфортом.

Планировки

Фото предоставлено ПЗСП

Фото предоставлено ПЗСП

Фото предоставлено ПЗСП

Фото предоставлено ПЗСП

Фото предоставлено ПЗСП

Фото предоставлено ПЗСП

Фото предоставлено ПЗСП

Фото предоставлено ПЗСП

Дорога до центра Перми занимает всего около 25 минут, а до ТРЦ «Планета» можно доехать за 10 минут. В шаговой доступности для жителей уже функционируют детский сад, дом спорта, IT-школа, супермаркеты, аптеки и пункты выдачи.

Выбирая готовые квартиры от ГК ПЗСП, покупатели доверяют свой комфорт застройщику с солидной репутацией. Более 60 лет успешной работы на строительном рынке Пермского края, свыше 1 миллиона квадратных метров сданного жилья и десятки возведенных социальных объектов делают компанию эталоном стабильности.

Сейчас ПЗСП предлагает специальные условия для покупки на готовые квартиры в ЖК «Ближе» с выгодой в 10%, узнать подробности и записаться на просмотр можно в отделе продаж: +7 (342) 292-15-49.

Посмотрите планировки и узнайте подобности о вашем будущем доме на сайте: https://pzsp.ru/proekty/zhk-blizhe/o-proekte/

Офисы продаж: - Докучаева, 31; - Петропавловская, 52

Сайт ГК «ПЗСП»

Реклама, АО “ПЗСП”, ИНН 5903004541, erid: 2W5zFHi4uMb

Застройщики: ООО «Спецстрой ПЗСП-Кондратово», ООО «Спецстрой ПЗСП-Водопроводная, 6/4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.