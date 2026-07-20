«Таких условий еще не было»: подборка готовых квартир с выгодой 10% и переездом уже в этом сентябре

Фото предоставлено ПЗСП

ПЗСП запустил беспрецедентную акцию на готовые квартиры в жилом комплексе «Ближе» в Кондратово. Каждый получает возможность приобрести жилье с выгодой в 10% и получить ключи сразу после сделки, чтобы отпраздновать новоселье уже через пару месяцев.

Покупка квартиры в строящемся доме — это всегда волнительный процесс, сопряженный с финансовыми тратами на съём жилья и долгим ожиданием. ГК ПЗСП, один из лидеров строительного рынка Пермского края, нашёл альтернативное решение. Застройщик предлагает приобрести квартиры в уже полностью сданном жилом комплексе «Ближе» в Кондратово.

Главное преимущество: переезд без ожидания и переплат

Покупка квартиры в уже построенном доме — это в первую очередь финансовая безопасность и абсолютная прозрачность сделки. Будущим новоселам не нужно изучать рендеры или надеяться на обещания. Дом полностью построен, современные коммуникации подключены, а придомовая территория благоустроена.

Фото предоставлено ПЗСП

Каждый покупатель может лично оценить качество строительства, рассмотреть планировку, проверить качество отделки и даже оценить вид из окна до подписания договора. Ключи передаются владельцам в считанные дни после оформления сделки.

Фото предоставлено ПЗСП

В чем прямая выгода для семейного бюджета?

Исключение двойных расходов: вам больше не придется совмещать ежемесячные платежи по ипотеке с платой за аренду съемного жилья. Экономия на аренде за полгода-год ожидания сдачи дома может составить сотни тысяч рублей.

Готовая отделка «под ключ»: все квартиры сдаются с качественной отделкой от ПЗСП. Нет необходимости тратить время и деньги на ремонтные работы — достаточно просто завезти мебель и начать жить.

С выгодой в 10% можно приобрести как студии, так и двух-, трёх- и четырёхкомнатные квартиры евроформата уже с готовой отделкой «под ключ». В рамках этого спецпредложения стоимость с учетом 10% выгоды начинается:

- от 3,9 млн рублей за функциональную и светлую студию площадью 28.8 кв.м. — идеальный вариант для старта самостоятельной жизни или выгодных инвестиций.

- от 6,9 млн рублей за просторную трехкомнатную квартиру от 60 кв.м. — отличное готовое решение для семей с детьми.

ЖК «Ближе» представляет собой три современных 16-этажных дома на 224 квартиры, построенных по монолитно-каркасной технологии. Жилой комплекс расположен в тихом, зеленом и экологически чистом пригороде Перми — Кондратово, который на сегодняшний день является одним из наиболее динамично развивающихся микрорайонов. Здесь спокойствие загородной жизни гармонично сочетается с городским комфортом.

Планировки

Фото предоставлено ПЗСП

Фото предоставлено ПЗСП

Фото предоставлено ПЗСП

Фото предоставлено ПЗСП

Дорога до центра Перми занимает всего около 25 минут, а до ТРЦ «Планета» можно доехать за 10 минут. В шаговой доступности для жителей уже функционируют детский сад, дом спорта, IT-школа, супермаркеты, аптеки и пункты выдачи.

Выбирая готовые квартиры от ГК ПЗСП, покупатели доверяют свой комфорт застройщику с солидной репутацией. Более 60 лет успешной работы на строительном рынке Пермского края, свыше 1 миллиона квадратных метров сданного жилья и десятки возведенных социальных объектов делают компанию эталоном стабильности.

Сейчас ПЗСП предлагает специальные условия для покупки на готовые квартиры в ЖК «Ближе» с выгодой в 10%, узнать подробности и записаться на просмотр можно в отделе продаж: +7 (342) 292-15-49.

Посмотрите планировки и узнайте подобности о вашем будущем доме на сайте: https://pzsp.ru/proekty/zhk-blizhe/o-proekte/

Офисы продаж: - Докучаева, 31; - Петропавловская, 52

Сайт ГК «ПЗСП»

Реклама, АО “ПЗСП”, ИНН 5903004541, erid: 2W5zFHi4uMb

Застройщики: ООО «Спецстрой ПЗСП-Кондратово», ООО «Спецстрой ПЗСП-Водопроводная, 6/4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.