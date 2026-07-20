Отделения МФЦ в Перми начали регистрацию рождения и смертей

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В апреле 2026 года по инициативе главы региона расширили возможность жителей Прикамья в получении госуслуг. Регистрация рождения и смерти с 1 июля стала доступна в отделениях МФЦ Перми.

Возможность регистрации по-прежнему осталась в ведении органов ЗАГС – перед пермяками останется свобода выбора места регистрации. Согласно принятого закона, полномочия МФЦ ограничены исключительно регистрацией рождения и смерти. Послужившие основанием для регистрации документы поступят в ЗАГС.

В рамках предоставленных полномочий МФЦ получили право составления записи актов гражданского состояния и выдавать свидетельства о рождении или смерти. Органы ЗАГС сохранят особую роль в оказании госуслуг гражданам. Специалисты подразделений обеспечат квалифицированное сопровождение наиболее ответственных и юридически сложных процедур.

«Регистрация рождения, которая проводится одновременно с установлением отцовства, остается исключительной компетенцией органов ЗАГС. В таких случаях обращение в учреждение по прежнему обязательно», – сообщил «КП-Пермь» краевой комитет по записи актов гражданского состояния.

В остальных муниципалитетах Пермского края новая госуслуга МФЦ станет доступна с 15 июля 2027 года.

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