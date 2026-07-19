Более 25,3 тысяч сертификатов на технические средства реабилитации оформило Отделение СФР по Пермскому краю с начала года

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С начала года Отделение СФР по Пермскому краю направило более 933 млн. рублей на эти цели, а в прошлом году за аналогичный период – 466 млн. рублей. Соответственно количество электронных сертификатов, так же как и число их получателей, по сравнению с прошлым годом увеличилось почти на 50%.

С 2026 года люди с инвалидностью I группы по зрению, имеющие собак-проводников могут оформить электронный сертификат на компенсацию расходов на корм и ветеринарное обслуживание животного. Стоимость такого сертификата составляет 83,9 тысяч рублей.

Благодаря такому современному платежному инструменту владельцы собак-проводников могут самостоятельно выбрать корм, который будет полностью соответствовать потребностям верного помощника.

Сертификат на приобретение технического средства реабилитации содержит информацию о виде и количестве изделий, которые можно приобрести с его помощью, об их максимальной стоимости, а также периоде действия электронного сертификата. Он представляет собой запись в реестре, которая привязывается к номеру банковской карты – это необходимо для идентификации владельца.

Перед покупкой важно убедиться, что выбранное изделие соответствует всем необходимым характеристикам, установленным в индивидуальной программе реабилитации (ИПРА).

Подать заявление на получение электронного сертификата можно лично в клиентской службе Отделения СФР по Пермскому краю, в МФЦ или онлайн – на едином портале госуслуг.

Получить консультацию можно в едином контакт-центре взаимодействия с гражданами – 8 800 100 0001 (звонок бесплатный). Режим работы линии – с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, в пятницу – с 9:00 до 16:45. Либо в наших сообществах в соцсетях: Вконтакте, Telegram, Одноклассники, Макс.

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