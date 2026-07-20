В Октябрьском округе Прикамья оценят нанесенный ущерб после паводка

Фото: Администрация Октябрьского муниципального округа

Октябрьский муниципальный округ оказался в зоне действия мощного циклона. На южную территорию Прикамья обрушились сильные ливни, которые вызвали небывалый паводок в реках.

Пик стихии пришелся на 18 июля. По сообщению портала «Опасные природные явления Пермского края», наибольший ущерб отмечен в населенных пунктах вдоль реки Ирень, особенно – селе Ишимово. Количество выпавших осадков в поселке Октябрьский за 24 часа составило 123 мм, что является новым рекордом для региона в XXI веке.

В краевом ГУ МЧС России сообщили о попавших в зону затопления на территории Октябрьского округа 53 жилых дома и приусадебных участка, включая 48 – в селе Ишимово. В деревне Адилева вода вышедшей из берегов реки затопила два частных жилых дома, в деревне Малый Сарс – три дома. Жильцы временно переехали к родственникам и знакомым, от эвакуации отказались.

От воды уже освободились 16 приусадебных участков и 15 жилых домов в деревнях Верх-Ирень, Мостовая и Атнягузи. В ближайшее время окружным властям предстоит подвести предварительные итоги после разгула стихии.

«В округе разрушены дороги, мосты, дамбы, пруды, объекты благоустройства. Самое главное, мы не допустили гибели людей. Было вовремя проведено оповещение населения, которое отреагировало на него максимально правильно. Часть жильцов затопленных домов не согласились на предлагаемые меры, удалось спасти более 30 человек», – предоставил информацию глава окружной администрации Георгий Поезжаев.

Глава округа заверил, что благодаря поддержке краевого правительства последствия поводка будут ликвидированы в кратчайшие сроки.

В Пермском крае прокуратура контролирует последствия устранения паводка. Аварийно-восстановительные работы проводят в нескольких территориях региона.

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