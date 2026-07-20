«Амкар» возглавил турнирную таблицу розыгрыша после первого тура

Фото: ФК «Амкар Пермь» | vk.ru/amkar__perm

«Амкар Пермь» стартовал в осенней части чемпионата Второй лиги А дивизиона «Серебро». Пермяки возглавили турнирную таблицу розыгрыша после крупной победы в Омске.

«Амкар» победил со счетом 3:0 (2:0). Счет открыл Галлямов уже на пятой минуте. Удвоил преимущество своей команды Усов на 32-й минуте, он же поставил победную точку на за 14 мин. до окончания встречи.

Второй матч пермяки проведут в Тюмени 1 августа против одноименной местной команд, третий – 8 августа в Москве против «Динамо-2»». Футбольный сезон в Перми «Амкар» откроет 16 августа встречей против «Динамо» (Ставрополь).

Всего на первом этапе розыгрыша «красно-черные» проведет 12 матчей. Среди остальных соперников – «Торпедо» (Миасс) и «Зенит-2» (Санкт-Петербург). Из-за нечетного количества команд пермяки пропустят второй и восьмой туры.

Завершит сезон «Амкар» в Перми 18 октября с «Иртышом». Перед командой стоит задача выхода в дивизион «Золото».

Тем временем завершился чемпионат мира по футболу. Чемпионский титул во второй раз завоевала сборная Испании, победившая в финале турнира Аргентину со счетом 1:0.

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