За полгода возмещение НДС по эквайрингу от Сбера получили 173 тыс. предпринимателей

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С 1 января 2026 года услуги торгового эквайринга облагаются НДС по ставке 22%. Для магазинов у дома, кафе, салонов красоты, ремонтных мастерских это дополнительная налоговая нагрузка. Сбер поддержал малый бизнес и взял на себя половину таких издержек. Программа поддержки действует для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц с годовым оборотом до 20 млн рублей.

Сергей Шубочкин, Директор дивизиона «Эквайринг»

«Подключиться к программе поддержки можно в интернет-банке СберБизнес. Это займёт всего пару минут, документы собирать не надо. Уже 173 тысячи предпринимателей получили деньги, во втором квартале объём выплат вырос почти в полтора раза по сравнению с первым. Приглашаем малый бизнес с годовым оборотом до 20 миллионов рублей принять участие и снизить налоговую нагрузку».

За полгода программой воспользовались 173 тыс. ИП и юрлиц из всех регионов России. Во втором квартале 63,7 тыс. предпринимателей получили выплату впервые. Компенсируя половину налога, Сбер снижает риск того, что предпринимателям придётся закладывать дополнительные расходы в цены для покупателей, которые расплачиваются картами за продукты, стрижку или ремонт техники.

Чтобы вступить в программу, предпринимателю нужно работать по публичному договору эквайринга, иметь расчётный счёт в Сбере на последний день квартала и подать заявление в интернет-банке СберБизнес в разделе «Эквайринг». Деньги поступят в течение пяти рабочих дней после завершения квартала.

реклама, ПАО "Сбербанк", ИНН 7707083893, erid: 2W5zFG8x2Lh