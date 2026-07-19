Дожди в Пермском крае прекратятся с 20 июля

С 20 июля по всему Пермскому краю ожидается почти полное прекращение дождей. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

- С 20 июля по всему Пермскому краю ожидается почти полное прекращение дождей, - сообщили специалисты ГИС-Центра Пермского государственного национального исследовательского университета.

Метеорологи подвели окончательные итоги непогоды: сильнейший за последние 11 лет ливень нанес наибольший ущерб населенным пунктам вдоль реки Ирень, особенно селу Ишимово Октябрьского округа.

Количество осадков за 24 часа в поселке Октябрьский составило 123 мм. Этот показатель превысил предыдущий исторический максимум для региона: 25 июня 2015 года в Губахе выпало 117 мм. Таким образом, предварительно, по 24-часовой сумме осадков установлен новый абсолютный рекорд для Пермского края в XXI веке.

По 12-часовому показателю нынешний ливень занимает второе место в истории наблюдений. За полсуток в Октябрьском выпала колоссальная масса воды, уступив лишь результату все той же Губахи от 25 июня 2015 года, когда за 12 часов зафиксировали 114 мм осадков.

Специалисты отмечают, что именно такая интенсивность выпадения влаги за короткий промежуток времени стала главной причиной масштабных подтоплений и разрушения инфраструктуры.

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