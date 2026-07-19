15 августа в Перми пройдет фестиваль «Темные ночи»

Фестиваль «Темные ночи» объединит на одной площадке бег, велосипед, музыку и творчество. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Пермь готовится к одному из ярких событий лета - 15 августа в городе пройдет спортивный фестиваль «Темные ночи», который объединит на одной площадке бег, велосипед, музыку и творчество. В этом году мероприятие пройдет под девизом «Время быть собой!».

- Гостей фестиваля ждет насыщенная программа: спортивные старты для любителей и профессионалов, DJ-сеты, выступление хора, танцевальные зоны и яркая атмосфера большого летнего праздника, - сообщили в администрации губернатора Пермского края.

Главной особенностью события станет костюмированный забег на 2 километра. Организаторы подчеркивают: здесь важны не секунды на секундомере, а настроение и удовольствие от участия. Участникам предлагают добавить в свои образы неон, блестки и светящиеся детали. Самые смелые и креативные костюмы получат призы.

Впервые в истории пермских «Темных ночей» появится детский забег. Стартовые номера юных участников станут частью общей истории фестиваля - их дизайн разработали сами дети.

- Мы хотели сделать детей полноценными соавторами этого дня, а не просто участниками, - отмечают организаторы. - Их рисунки на номерах будут отлично смотреться в свете фонарей.

Для участия необходима регистрация, для всех желающих подготовиться к старту до начала фестиваля проходят бесплатные тренировки, пробежки и велозаезды. Присоединиться к ним может любой желающий независимо от уровня подготовки.

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