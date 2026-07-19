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НовостиОбщество19 июля 2026 3:57

Бастрыкин поручил проверить некачественное жилье переселенцев в Прикамье

Жильцам из аварийных домов предоставили квартиры с трещинами и протекающей крышей
Алена ОВЧИННИКОВА
Александр Бастрыкин взял на контроль уголовное дело, возбужденное по факту нарушения прав льготников при переселении из аварийного жилья.

Александр Бастрыкин взял на контроль уголовное дело, возбужденное по факту нарушения прав льготников при переселении из аварийного жилья.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин взял на личный контроль расследование уголовного дела, возбужденного по факту нарушения прав граждан при переселении из аварийного жилья. Обращение к руководителю ведомства поступило через Информационный центр.

В прошлом году льготникам из города Чайковского в Пермском крае были предоставлены новые квартиры в новостройке на улице Кочетова. Однако вскоре после заселения в процессе эксплуатации были выявлены многочисленные строительные дефекты: повреждена и протекает кровля, на фасаде здания образовались трещины, а потолочные покрытия осыпаются.

Жалобы жильцов в разные инстанции не принесли результатов и в Следственном управлении СК России по Пермскому краю возбудили уголовное дело.

- Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Пермскому краю Валерию Сафонову представить подробный доклад о ходе расследования и работе по восстановлению нарушенных прав граждан, - говорится в сообщении пресс-службы.

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