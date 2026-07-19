Бастрыкин поручил проверить некачественное жилье переселенцев в Прикамье

Александр Бастрыкин взял на контроль уголовное дело, возбужденное по факту нарушения прав льготников при переселении из аварийного жилья. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин взял на личный контроль расследование уголовного дела, возбужденного по факту нарушения прав граждан при переселении из аварийного жилья. Обращение к руководителю ведомства поступило через Информационный центр.

В прошлом году льготникам из города Чайковского в Пермском крае были предоставлены новые квартиры в новостройке на улице Кочетова. Однако вскоре после заселения в процессе эксплуатации были выявлены многочисленные строительные дефекты: повреждена и протекает кровля, на фасаде здания образовались трещины, а потолочные покрытия осыпаются.

Жалобы жильцов в разные инстанции не принесли результатов и в Следственном управлении СК России по Пермскому краю возбудили уголовное дело.

- Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Пермскому краю Валерию Сафонову представить подробный доклад о ходе расследования и работе по восстановлению нарушенных прав граждан, - говорится в сообщении пресс-службы.

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