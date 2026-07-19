В Пермском крае 19 июля ожидаются сильные дожди и грозы Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Пермский ЦГМС предупредил жителей региона об опасных погодных явлениях, которые прогнозируются 19 июля. Днем местами ожидаются очень сильные дожди и ливни. В отдельных территориях возможны грозы.

Из-за непогоды могут возникнуть перебои в работе коммунальных сетей, осложниться дорожная обстановка, увеличиться риск ДТП. Также возможен подъем уровня воды в реках и образование дождевых паводков.

В МЧС по Пермскому краю рекомендуют по возможности не находиться рядом с деревьями и линиями электропередачи. Во время грозы лучше оставаться в помещении, отключить электроприборы и закрыть окна. Не стоит укрываться под высокими деревьями, а также спускаться в подземные переходы и низины.

Водителям советуют соблюдать скоростной режим, держать безопасную дистанцию и учитывать состояние дорожного покрытия. Пешеходам необходимо быть особенно внимательными при передвижении и переходе дорог.

Кроме того, спасатели рекомендуют отказаться от туристических походов и сплавов до улучшения погодных условий.

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