Энергетики рекомендуют жителям Прикамья лично контролировать готовность своих домов к зиме

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Тепловая инспекция Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» проверила готовность 40% жилых домов Перми, Краснокамска, Березников, Чайковского, Лысьвы и Губахи к предстоящему отопительному сезону. По итогам проверки все мероприятия выполнили 459 домов, это 6% от общего количества. К остальным у тепловых инспекторов возникли замечания, которые необходимо устранить управляющим организациям.

Жители могут контролировать подготовку своего дома: требовать от управляющих компаний (УК) и товариществ собственников жилья (ТСЖ) своевременного выполнения работ, участвовать в общих собраниях и сообщать о проблемах. Чем активнее собственники, тем быстрее и качественнее дом подготовят к зиме.

Для получения паспорта готовности к отопительному сезону УК и ТСЖ обязаны выполнить комплекс мероприятий: промывку системы отопления для удаления отложений, опрессовку — проверку трубопроводов на герметичность и утечки, гидравлическую настройку для обеспечения равномерного прогрева всех помещений, а также устранение неисправностей фасадов, крыш, подвальных помещений. Все работы должны быть завершены до начала отопительного периода.

«Подготовка дома к зиме — это не просто формальность. Качественная промывка и настройка системы отопления напрямую влияют на температуру в квартирах и размер платежей. Когда система работает исправно, тепло распределяется равномерно, жители получают качественную услугу. Наша задача — помочь каждому дому пройти проверку и встретить зиму в комфортных и безопасных условиях для жильцов», — подчёркивает директор Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Мария Круглякова.

С 1 сентября 2026 года получение паспорта готовности к отопительному периоду становится обязательным лицензионным требованием для всех управляющих компаний. УК, не получившие этот документ на каждый дом в управлении, могут быть привлечены к административной ответственности вплоть до лишения лицензии. Это нововведение направлено на повышение качества подготовки жилищного фонда к зиме и защиту прав жителей на комфортное проживание в отопительный период.

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