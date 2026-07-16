Из-за схода грузового состава в Прикамье поезда по пути пропускают станции

Фото: Павел ШАТРОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Пермском крае продолжаются восстановительные работы после хода с рельсов грузового состава на участке 566 км «Кишерть – Шумково» Свердловской железной дороги. ЧП произошло 15 июля в 23:31.

Федеральная пассажирская компания (ФПК) об изменении маршрутов следования пассажирских поездов на территории Прикамья. Пассажирские со ставы также не будут осуществлять посадку и высадку пассажиров на станциях «Первоуральск», «Шаля» и «Кунгур».

Через станции «Екатеринбург – Нижний Тагил – Чусовская» с выходом на станции Перми проследуют поезда: №67 «Абакан – Москва» отправлением 14 июля; №803 «Екатеринбург – Пермь» отправлением 16 июля; №9 «Владивосток – Москва» отправлением 11 июля; №145 «Челябинск – Санкт-Петербург» отправлением 16 июля.

Через станции «Чусовская – Нижний Тагил» с выходом на Екатеринбург проследуют поезда №86 «Москва – Серов» отправлением 15 июля; №70 «Москва – Чита» отправлением 15 июля; №208 «Москва – Омск» отправлением 15 июля, №110 «Москва – Новый Уренгой» отправлением 15 июля; №10 «Москва – Владивосток» отправлением 15 июля.

Через станции «Пермь – Калино – Лысьва» с выходом на станцию «Кузино» проследует поезд №74 «Санкт-Петербург – Тюмень» отправлением 15 июля.

«Пассажиров поездов, следующих с задержкой более 4 часов, обеспечат питанием и питьевой водой», – сообщили «КП-Пермь» в ФПК.

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