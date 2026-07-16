В Прикамье за полгода выявили 127 нарушений при проведении госзакупок

Фото: ФАС России

Пермское УФАС отчиталось о проведенных с начала года проверках в сфере контрактной деятельности. Ведомство после проверки 249 жалоб от участников госзакупок выявило 127 нарушений, из который 64 признало обоснованными.

По результатам рассмотрения жалоб антимонопольная служба выявила 96 нарушений Закона о контрактной системе и выдала 88 предписаний об их устранении, также провело 56 проверок в 73 закупках и выявило 31 нарушение. Общая сумма наложенных штрафов составила 200 тыс. руб.

В реестр недобросовестных поставщиков краевое управление внесло 72 участника закупок после 246 поступивших обращений заказчиков. В реестр вошла информация: о 10 недобросовестных участниках закупок, уклонившихся от заключения контрактов; 60 подрядчиках, с которыми контракты расторгнуты по решению заказчиков; двух лицах, с которыми контракты расторгнуты по решению подрядчиков.

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