В Прикамье зона подтопления затронула несколько новых населенных пунктов

Фото: глава Кишертского муниципального округа Наталья Колобова | Страница ВКонтакте

Нескончаемый дождь в Пермском крае повлек повышение уровня рек в нескольких муниципальных округах. Паводок вызвал подтопление населенных пунктов и дорог.

По информации главы Кишертского округа Натальи Колобовой, в селе Усть-Кишерть возможно подтопление улиц Восточной, Октябрьской, Заречной, Берегововой и Строителей. Вечером 15 июля на пульт ЕДДС поступило сообщение о резком подъеме воды в Мазуевке.

Река Сединка вышла из берегов. Часть региональной дороги, проходящей через Седу, оказалась подтопленной. Движение транспорта на этом участке временно ограничили. В оба населенных пункта выехала опергруппа. Причиной подтопления дороги стал сход незарегистрированного пруда вблизи Седы.

Окружные власти 15 июля в 21:00 провели экстренное заседание комиссии по предупреждению ЧС, развернут Пункт временного размещения. В Мазуевке и Седе жилые дома не пострадали, вода пошла на спад. Жители от эвакуации отказались, трех детей из многодетной семьи перевезли к родственникам.

«В ближайшие часы возможен резкий подъем воды в реке Кишертка. В связи с этим убедительно просим жителей улиц Восточная, Октябрьская, Заречная, Береговая, Строителей в Усть-Кишерти принять все возможные меры по защите имущества. Сейчас сотрудники администрации совместно с сотрудниками полиции проводят подворовой обход», – сообщила глава округа.

Стихия не обошла стороной Пермский округ. Паводковые воды подтопили приусадебные участки и часть жилых домов в поселках Ферма, Мулянка и деревне Кондратово, в Кукуштане на ул. Островского стихия разрушила дорогу.

«Всем жителям, чьи дома оказались в зоне подтопления, предложена эвакуация в пункты временного размещения. Экстренные службы ведут работу по откачке воды. Разрушенное автомобильное полотно будет восстановлено после отведения воды. Ситуацию держу на личном контроле», – сообщила глава округа Ольга Андрианова.

Фото: глава Лысьвенского муниципального округа Александр Пермяков | Страница ВКонтакте

В Лысьвенском округе продолжается ликвидация последствий паводка на территории села Кын. В результате сильных ливней и схода селевых потоков 10 июля произошло масштабное подтопление населенного пункта.

«Вода затронула 43 объекта – дома, приусадебные участки, магазины и объекты культурного наследия. Размыты дороги, разрушены мосты, повреждены электросети, связь и системы водоснабжения. Снесен жилой дом, гараж и автомобиль. Без вести пропал один человек. Поиски женщины продолжаются», – разместила информацию администрация Лысьвенского округа.

В пункты временного размещения разместили 118 человек, из зоны подтопления эвакуировали 800 туристов. В селе Кын восстанавливают дороги, укрепляют берега, расчищают завалы. Дорога в сторону урочище Журавлик восстановлена, проезд обеспечен. Специалисты ведут прокладку нового водовода, обеззараживание четырех скважин в Доме охотника, на территориях Ильинской, Мерзлой и Троицкой горах.

Восстановить две переправы через реку Кын пока не представляется возможным из за высокого уровня воды около 2,5 метров. Для жителей доступна бесплатная переправа на моторной лодке – ее предоставляют по первому требованию.

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