Глава Перми с рабочим выездом посетил Индустриальный район города

Фото: Администрация города Перми

Глава Перми Эдуард Соснин совершил рабочий выезд в Индустриальный район. Неотъемлемой частью инспекций в районы города являются объекты благоустройства, ремонт дорог и встречи с горожанами.

Рабочий выезд глава города начал с проверки хода работ на «гостевом маршруте» коммерческих зданий и жилого фонда. Их приводят в соответствие с требованиями Правил благоустройства территории города и колерным паспортом.

После проведенных собственником работ цветовая гамма фасада ТЦ «Кольцо» на ул. Оверятской, 40 теперь соответствует общей архитектурной концепции. На ул. Мира, 122/2 подрядчик ведет капитальный ремонт фасада многоквартирного дома. Все работы идут по графику.

Глава города отметил, что за счет городского и краевого бюджетов в этом и следующем году администрация Перми совместно с региональным Фондом капремонта планирует обновить 96 фасадов домов.

Затем Эдуард Соснин осмотрел дворовую территорию дома на ул. Кавалерийской, 26, где обновили проезд, провели устройство тротуара, оборудовали парковочную зону. На этот год в Индустриальном районе планируется обновить 26 придомовых и дворовых территорий, во всем городе – 149 объектов.

В рамках рабочего выезда глава Перми осмотрел сквер на ул. Советской Армии. Его благоустроили в рамках инициативного бюджетирования благодаря проекту ТОС «Черняевский».

«Считаю, что участие в подобном механизме позволяет жителям города принимать непосредственное участие в развитии своего места жительства», – подчеркнул глава Перми.

Сквер им. Миндовского обновляют в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Работы планируют завершить до конца сентября этого года. Другим объектом благоустройства по нацпроекту является участок дороги на ул. Леонова между ул. Мира и ш. Космонавтов. Площадь ремонтных работ составит около 4 тыс. кв. метров, протяженность – 400 метров. Работы подрядчик планирует завершить до конца летнего периода.

В инспекцию социальных объектов глава Перми включил ДЮЦ «Рифей». В центре на бюджетной основе обучаются более 3,5 тыс. детей. Учреждение также реализует программу «Образ» – «Школа полного дня» в сотрудничестве с лицеем №8 для учеников 1-4-х классов. Эдуард Соснин не обошел вниманием выставочный зал Архива города Перми, который открыл новую экспозицию «Пермь индустриальная».

В бывшем здании детсада на ул. Чайковского, 8 глава города проверил ход создания профориентационного центра инженерного и авиационного творчества. В его рамках появится музей авиации и программа обучения школьников работе с БПЛА. Эдуард Соснин поручил проработать вопрос передачи помещений инициаторам проекта.

Завершил рабочий глава Перми встречей с жителями Индустриального района. Эдуард Соснин ответил на вопросы горожан. Их решение глава города взял на контроль. Профильным ведомствам и главе районной администрации даны соответствующие поручения.

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